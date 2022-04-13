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أستراليا تطلب من جزر سليمان عدم التوقيع على اتفاق أمني مثير للجدل مع الصين

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:30
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طلبت أستراليا،  الأربعاء، من رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري عدم توقيع اتفاقية أمنية مثيرة للجدل مع الصين.

وأرسلت الحكومة الأسترالية وزير المحيط الهادئ زيد سيسيلجا إلى هونيارا، عاصمة جزر سليمان، للقاء رئيس الوزراء شخصيا.

وقال سيسيلجا في بيان، إنه طلب من ماناسيه سوغافاري "النظر باحترام في عدم توقيع الاتفاقية والتشاور مع أسرة المحيط الهادئ بروح الانفتاح والشفافية الإقليميين، بما يتفق مع الأطر الأمنية في منطقتنا".

وأضاف: "نرحب بالتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء بأن أستراليا تظل الشريك الأمني المفضل لجزر سليمان، والتزامه بأن جزر سليمان لن تستخدم أبدا في قواعد عسكرية أو مؤسسات عسكرية أخرى لقوى أجنبية".

وأحدثت مسودة مسربة للاتفاقية الأمنية بين جزر سليمان والصين، موجات صادمة في جميع أنحاء المنطقة الشهر الماضي، لا سيما بما خص الإجراءات التي من شأنها أن تسمح بنشر قوات أمنية وبحرية صينية في جزر سليمان.
المصدر: روسيا اليوم
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