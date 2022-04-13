العراق.. مذكرة قبض بحق زعيم الحركة "الصرخية المتطرفة"

أصدرت محكمة تحقيق ميسان جنوبي العراق، الأربعاء، مذكرة قبض بحق المتهم (محمود عبد الرضا محمد) الملقب (محمود الصرخي).وذكر بيان للقضاء العراقي، أن "المحكمة أصدرت مذكرة القبض وفق أحكام المادة (372) من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة من يعتدي بأحد الطرق العلانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها".وظهر الصرخي في عام 2008 تقريبا ويعتقد أن "الأضرحة والقبور لا أساس لها في الإسلام" وقبل أيام دعا أحد الناشطين في حركته إلى تهديم القبور والأضرحة والجوامع.وعلى إثر ذلك اعتقلت السلطات العراقية العشرات من الناشطين في حركته كما أحرق مواطنون مكاتبه في المحافظات الجنوبية.