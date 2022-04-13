عربي-دولي

ماكرون يخالف بايدن مجددا حول الحرب في أوكرانيا... هذا ما قاله

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-941865-637854557557171161.jpg
Doc-P-941865-637854557557171161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يستخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبارة "إبادة جماعية" الذي وصف به نظيره الأميركي جو بايدن ما ترتكبه القوات الروسية في أوكرانيا، مشككاً في فائدة "التصعيد الكلامي" لإنهاء الحرب.

ورداً على سؤال عبر قناة "فرانس 2" بشأن تصريحات بايدن، أجاب ماكرون بأنه يريد "توخي الحذر باستخدام المصطلحات".

وأضاف: "أقول إن روسيا شنت حرباً عنيفة من جانب واحد، وإنه ثبت حالياً أن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب، وعلينا حالياً العثور على المسؤولين".

وتابع: "ما يحصل جنون، إنها وحشية لا تُصدق... لكن في الوقت عينه أنظر إلى الوقائع وأريد بذل أقصى ما يمكن ليبقى بالإمكان وقف الحرب وإعادة بناء السلام، لذلك لست متأكدا من أن تصعيد الكلام يخدم القضية".

وفي وقت سابق، نأى ماكرون بنفسه عن تصريحات بايدن بأن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وحث على بذل جهود لتهدئة التوترات.

وأوضح حينها: "لن أستخدم هذه العبارات، لأنني ما زلت أتحدث إلى الرئيس بوتين، ولأن ما نريد القيام به بشكل جماعي هو وقف الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا، دون شن حرب وبدون تصعيد".
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-04-13
07:30 | 2022-04-13
07:00 | 2022-04-13
06:30 | 2022-04-13
06:00 | 2022-04-13
05:30 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website