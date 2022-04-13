"سالمونيلا" "كيندر" تصيب 150 طفلاً في هذه البلدان

أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية عن تسجيل 150 إصابة بـ"السالمونيلا" في 9 دول أوروبية في الفترة الأخيرة، عازيةً هذه الحالات إلى "مصنع إنتاج بلجيكي" تابع لشركة كيندر (التابعة لشركة فيريرو)، تم إغلاقه قبل بضعة أيام في مدينة أرلون في جنوب شرقي العاصمة بروكسل.ولفتت الوكالتان إلى "تحديد منتجات محضرة من الشوكولاتة المصنوع من جانب إحدى الشركات داخل مصنع إنتاج بلجيكي تم التعريف عنه على أنه أصل البؤرة الوبائية للسالمونيلا"، من دون ذكر المجموعة الإيطالية العملاقة بالاسم.وأشار البيان إلى أن الإصابات "حصلت خصوصاً لدى أطفال دون سن العاشرة" وتم الإبلاغ عنها في تسع بلدان أوروبية هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والسويد.