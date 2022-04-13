إقتصاد

كم ستخسر ألمانيا إذا ما قطع بوتين الغاز عنها؟

Lebanon 24
13-04-2022 | 11:30
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يرى خبراء من أكبر المعاهد الاقتصادية بألمانيا أن الخسائر الإجمالية لبلادهم حال توقف إمدادات الغاز الروسي قد تبلغ في عامي 2022 و2023 نحو 220 مليار يورو (238,2 مليار دولار).

هذا ما توصل إليه الخبراء من معهد الأبحاث الاقتصادية ببرلين ومعهد "إيفو" في ميونيخ ومعهد الاقتصاد العالمي بمدينة كيل ومعهد دراسة الاقتصاد بمدينة إيسين، في تقريرهم الجديد حول تطوير اقتصاد البلاد.

وحذر هؤلاء الخبراء من أن الخسائر الإجمالية للناتج الداخلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 بسبب توقف الإمدادات من روسيا قد تتجاوز 6,5% من حجم الإنتاج السنوي.

وأكد شتيفن كويتس، رئيس دائرة الأبحاث بمعهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل: "إذا توقفت إمدادات الغاز فسيواجه الاقتصاد العالمي ركودا حادا".
المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

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