نداء من كييف لموسكو: لدينا جثث أكثر من 1500 جندي روسي

أعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو ميخائيل ليسينكو، أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح المدينة الصناعية الكبرى في شرق أوكرانيا.وقال ليسينكو لصحفيين: "هناك اليوم في مشارح دنيبرو أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا لا أحد يريد استرجاعهم"، مبديا أمله في أن "تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن".من جانبه، زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين.وقال خان للصحفيين: "أوكرانيا مسرح جريمة. إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت. علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة".