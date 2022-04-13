بمشاركة حاملة طائرات نووية... الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية

أطلقت الولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة في المياه الواقعة بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ 5 سنوات.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأميركية في خبر، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المناورات تشارك فيها سفن حربية من الدولتين وتقودها حاملة الطائرات النووية الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها.

ولفتت الوكالة إلى أن المناورات تهدف إلى إظهار قوة التحالف العسكري بين البلدين وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية يمكن أن تجري اختبارا صاروخيا أو نوويا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحسب الوكالة، أعلن الأسطول السابع الأميركي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية أنه تم إجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن مشاركة حاملة الطائرات الأميركية في مناورات في هذه المنطقة لأول مرة منذ 2017، يمثل محاولة استعراضية لردع كوريا الشمالية حتى لا تواصل التصعيد.



وحذر خبراء عسكريون من أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا جديدا أو تقوم باختبار نووي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع الاحتفال بالذكرى السنوية لمولد مؤسس الجمهورية كيم إل سونغ.