فنلندا: سنتخذ قرارا بشأن طلب الانضمام لـ""بشكل سريع للغاية

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن بلادها ستقرر ما إذا كانت ستقدم طلبا للحصول على عضوية حلف "الناتو"، بشكل سريع للغاية وفي غضون أسابيع.

وأخبرت مارين الصحفيين في مؤتمر صحفي عقدته في ستوكهولم مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "أعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة، في غضون أسابيع وليس في غضون أشهر"، بحسب "فرانس برس".

وتناقش السويد أيضا طلب عضوية "الناتو". منذ نهاية الحرب الباردة، ظلت فنلندا وجارتها الشمالية، السويد، غير منحازتين، لكنهما عمقتا العلاقات والشراكة مع الحلف دون طلب الانضمام إليه.

وشددت مارين على أن فنلندا بصفتها شريكا في الناتو وليست عضوا، ليست مشمولة بالمادة 5، التي تنص على أن هجوما على عضو واحد يجب اعتباره هجوما على الجميع.



وقالت مارين: "لا توجد طريقة أخرى للحصول على ضمانات أمنية إلا في ظل الردع والدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي على النحو الذي تضمنه المادة الخامسة للناتو".