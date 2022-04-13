بوتين: العقوبات على روسيا تسببت في أزمة غير مسبوقة وتضخم في الغرب

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن قرار السياسيين الأوروبيين والأمريكيين بفرض قيود جديدة ضد روسيا أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الغرب.



وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول تطوير منطقة القطب الشمالي اليوم الأربعاء، إن رفض الدول الغربية التعاون الطبيعي مع روسيا أثر على ملايين الأوروبيين وانعكس على الولايات المتحدة، والأسعار آخذة في الارتفاع والتضخم يتجاوز الحدود وهو أمر غير مسبوق.