"البوندستاغ" يعارض زيارة شولتس إلى كييف

عبر نائب رئيس البوندستاغ الألماني، فولفجانج كوبيكي، عن معارضته لزيارة المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى أوكرانيا بعد رفضها استقبال رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير.



ونقلت وكالة "DPA" عن كوبيكي الذي يحتل أيضا منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر لألمانيا، قوله: "لا يمكنني التصور أن مستشار الحكومة التي يدعمها الحزب الديمقراطي الحر سيذهب إلى دولة أعلنت رئيس بلادنا شخصية غير مرغوب فيها".