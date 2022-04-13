عربي-دولي

لوبان: إذا انتخبت رئيسة ستنسحب فرنسا من القيادة الموحدة لـ"الناتو"

Lebanon 24
13-04-2022 | 10:30
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أعلنت المرشحة على مقعد الرئاسة في فرنسا مارين لوبان، أنها إذا انتخبت رئيسة ستسحب بلادها من القيادة الموحدة للناتو، كما قالت إنها ستقترح تقارباً بين روسيا والناتو بعد انتهاء حرب أوكرانيا.

وأضافت مارين لوبان أنها رغم عزمها الانسحاب من الناتو إذا انتخبت إلا أنها ستلتزم بالبند الخامس للحلف، كما قالت.
المصدر: العربية
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