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صور فضائية تكشف التحركات الروسية... هل المعركة الكبرى تقترب؟

Lebanon 24
13-04-2022 | 09:53
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أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية انتشارا عسكريا روسيا متزايدا في عدة مواقع استراتيجية قريبة من شرق أوكرانيا.

ورصدت صور الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها شركة "ماكسار" الأميركية، عمليات انتشار عسكرية روسية جديدة بالقرب من الشرق الأوكراني، في وقت أفادت فيه تقارير غربية بأن هناك مؤشرات حول احتمال شنّ القوات الروسية لهجوم عسكري واسع النطاق في غضون أيام.

وذكر موقع "أكسيوس" أنه تم إنشاء قاعدتين عسكريتين روسيتين في جنوب أوكرانيا وجزيرة القرم، قد يتم استخدامهما في تعزيز العمليات في ماريوبول والمناطق المجاورة لها.

وقالت شركة "ماكسار"، في مذكرة للصحفيين، إن القوات البرية الروسية تواصل التحرك باتجاه شرق أوكرانيا، حيث يتم الإعداد لهجوم واسع النطاق في دونباس.

وتشمل عمليات الانتشار هذه عشرات المركبات المدرعة والقوات المزودة بالخيام ومعدات الدعم، وتمركزت في الحقول والمزارع بالقرب من البلدات الروسية، على بعد حوالي 5 أميال من شرق الحدود الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز
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