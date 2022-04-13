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المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة أنفاق نيويورك: أريد أن أرى الناس يموتون أمامي (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2022 | 16:59
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أفاد موقع "نيوزويك" بأن فرانك جيمس، المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، سجل العديد من مقاطع الفيديو يهاجم فيها مجموعات عرقية مختلفة.

والرجل البالغ من العمر 62 عاما، والذي تبحث عنه سلطات نيويورك، تنبأ في مقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه على "يوتيوب" الذي يحمل إسم "prophet of truth 88"، بحرب عرقية بين السود والبيض، كما وجه تهديدات وتصريحات مهينة ضد السود والبيض واليهود والمكسيكيين.

وفي أحدث مقطع فيديو تم تحميله يوم 11 نيسان 2022، أي قبل يوم واحد من حادث إطلاق النار، قال جيمس إنه "يريد مشاهدة الناس يموتون وأنه مر بمصاعب كثيرة في حياته".
 
في مقاطع أخرى، ذكر جيمس أنه كان مريضا في إحدى المصحات العقلية في إحدى عيادات نيويورك للصحة السلوكية وادعى أنه بعد الذهاب إلى هناك للحصول على المساعدة، غادر مع المزيد من المشكلات. على الرغم من أن جيمس لا يخوض في التفاصيل حول معاملته في المنشأة إلا أنه يدعي أنها غيرته إلى الأسوأ.
المصدر: روسيا اليوم
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