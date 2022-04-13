عربي-دولي

بينهم زوجة لافروف.. بريطانيا تفرض عقوبات على 178 انفصاليا وستة أثرياء موالين لروسيا

Lebanon 24
13-04-2022 | 11:45
A-
A+
Doc-P-941934-637854712203832223.jpg
Doc-P-941934-637854712203832223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على "178 انفصاليا" في شرق أوكرانيا إضافة إلى ستة من الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم وموظفيهم.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن القرار "يأتي عقب تقارير عدة الأسبوع الماضي عن استهداف روسيا بطريقة وحشية مدنيين في تلك المناطق".
وتطال العقوبات الأخيرة ألكسندر أنانشنكو وسيرغي كوزلوف اللذين قالت وزارة الخارجية إنهما "نصّبا نفسيهما" زعيمين لـ"جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المدعومتين من روسيا.
وتستهدف العقوبات أيضا ماريا لافروفا زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والنائب ورجل الأعمال الأوكراني الثري فيكتور ميدفيدتشوك المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أعلنت كييف عن توقيفه الثلاثاء.
كما تشمل قائمة الأثرياء المستهدفين بعقوبات فاغيت أليكبيروف رئيس شركة لوك أويل الروسية النفطية العملاقة، وفلاديمير إيفتوتشنكوف رئيس مجلس إدارة تكتل سيستيما.
وتقضي هذه العقوبات بتجميد الأصول وحظر السفر، في ما يتعلّق بـ 206 أشخاص في المجموع، من بينهم 178 انفصاليا، "وستة أثرياء ومعاونون وموظّفون مقرّبون منهم و22 شخصا إضافيا بموجب إجراءات مستعجلة".
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنه "في أعقاب الهجمات الصاروخية المروعة على مدنيين في شرق أوكرانيا، نفرض اليوم عقوبات على الداعمين للمنطقتين الانفصاليتين غير الشرعيتين والمتواطئين في ارتكاب فظائع بحق الشعب الأوكراني".
أضافت "سنواصل استهداف جميع الذين ساعدوا ودعموا حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-04-13
15:00 | 2022-04-13
14:30 | 2022-04-13
13:30 | 2022-04-13
13:00 | 2022-04-13
12:30 | 2022-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website