عربي-دولي

زاخاروفا: نظام كييف يستخدم حججا واهية لتعطيل التفاوض

Lebanon 24
13-04-2022 | 13:30
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن نظام كييف يستخدم الحجج الواهية وبث الإشاعات حول الجيش الروسي لصرف الانتباه عن جرائمه.
وقالت: "لتحويل الانتباه عن جرائمهم، تستخدم كييف الحجج الواهية والمزيفة، في محاولة لإظهار المعاملة الوحشية للجيش الروسي مع السكان المدنيين".
وأضافت: "الجيش الأوكراني يستخدم المستشفيات والمدارس لإطلاق النار على الجنود الروس"، مشيرة إلى أن جنوده والمتطرفين النازيين يستخدمون المواطنين المدنيين كدروع بشرية".
وتابعت: "نعمل على تنفيذ المهام الأساسية وهي اجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا.. فالطرف الأوكراني يستخدم حججا غير مقنعة لوقف المفاوضات وهذه دبلوماسية غير ناجحة".
وأشارت إلى أن "الفبركات الإعلامية لن توقفنا عن تحقيق أهداف العملية العسكرية".
وشددت زاخاروفا على أن "كييف تحضر لاستفزازات جديدة في سومي بعد انسحاب الجيش الروسي منها"، مذكرة بأن "الجثث التي استخدمت في مدينة بوتشا تركوها 5 أيام في الشوارع وهذا لا يمكن فهمه".
وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن "اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحول إلى مسرحية لا معنى لها، وأن الحملة الإعلامية الغربية الموجهة ضد روسيا انقلبت عليهم".
وقالت: "مرة أخرى، نحن مجبرون على فضح الأجواء المعادية والمسممة ضد روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تم فرضها عمدا.. ومع ذلك، سنواصل تقديم معلومات صادقة وحقيقية حول ما يحدث في أوكرانيا".
المصدر: روسيا اليوم
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