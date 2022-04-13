الرئيس السوري وعقيلته يزوران كنيسة سيدة دمشق (صور)

راز الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد كنيسة سيدة دمشق في سوريا.



يذكر أن الزيارة اتت بالتزامن مع أسبوع الآلام لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي.