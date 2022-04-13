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الرئيس السوري وعقيلته يزوران كنيسة سيدة دمشق (صور)

Lebanon 24
13-04-2022 | 16:03
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راز الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد كنيسة سيدة دمشق في سوريا.

يذكر أن الزيارة اتت بالتزامن مع أسبوع الآلام لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. 
 
 
 
 
 
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