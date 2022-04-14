ماكرون يشن هجوما لاذعا على لوبان: "نواياها استبدادية"







وأصبح ماكرون رئيسا في عام 2017 بعد فوزه بسهولة على لوبان عندما احتشد الناخبون خلفه لإبعاد اليمين المتطرف عن السلطة. لكنه هذه المرة يواجه تحديا أصعب. شن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوما لاذعا على منافسته مارين لوبان، الأربعاء، قائلا إن نواياها "الاستبدادية" الحقيقية بدأت تظهر بعد أن منعت حضور فريق من المراسلين عرضا خاص بها، ولم تستبعد العودة إلى عقوبة الإعدام.وأصبح ماكرون رئيسا في عام 2017 بعد فوزه بسهولة على لوبان عندما احتشد الناخبون خلفه لإبعاد اليمين المتطرف عن السلطة. لكنه هذه المرة يواجه تحديا أصعب.





وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن فوزها في جولة الإعادة في 24 نيسان ضمن هامش الخطأ.



وقال ماكرون لتلفزيون فرانس 2: "على الرغم من كل الجهود، فإن الوجه الحقيقي لليمين المتطرف يعود. إنه وجه لا يحترم الحريات والإطار الدستوري واستقلال الصحافة والحريات الأساسية والحقوق". ونجحت لوبان، وهي متأخرة قليلا في استطلاعات الرأي، في تحسين صورتها والاستفادة من الغضب من ارتفاع تكلفة المعيشة، وتصور ماكرون بأنه منعزل عن المصاعب اليومية.وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن فوزها في جولة الإعادة في 24 نيسان ضمن هامش الخطأ.وقال ماكرون لتلفزيون فرانس 2: "على الرغم من كل الجهود، فإن الوجه الحقيقي لليمين المتطرف يعود. إنه وجه لا يحترم الحريات والإطار الدستوري واستقلال الصحافة والحريات الأساسية والحقوق".