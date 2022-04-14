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عربي-دولي
رئيس بولندا من كييف: "هذه ليست حرباً بل إرهاب" روسي
Lebanon 24
14-04-2022
|
01:00
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وصف الرئيس البولندي أندري دودا، خلال زيارة إلى كييف الأربعاء، رافقه فيها نظراؤه في دول البلطيق، الهجوم الذي تشنّه روسيا على أوكرانيا منذ 50 يوماً بـ"الإرهاب".
وقال دودا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هذه ليست حرباً، هذا إرهاب. إذا أرسل أحدهم طائرات وجنوداً لقصف مناطق سكنية وقتل مدنيين فهذه ليست حرباً. هذه وحشية ولصوصية وإرهاب".
وزار دودا ونظراؤه الليتواني ييتاناس ناوسيدا والإستوني آلار كاريس واللاتفي إيغيلز ليفيتس كييف، حيث التقوا نظيرهم الأوكراني.
وكان الرئيس الليتواني قال في بيان إثر وصوله إلى أوكرانيا إنّه "من الصعب تصديق أنّ مثل هذه الأعمال الوحشية يمكن أن ترتكب في أوروبا القرن الحادي والعشرين لكن هذا هو الواقع. هذه حرب يجب أن ننتصر فيها".
وأضاف: "المكان مليء بالألم والمعاناة. لقد قتل أوكرانيون مدنيون هنا وعذّبوا، وقصفت منازل سكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية".
وبحسب وارسو فإنّ زيارة الرؤساء الأربعة إلى كييف هدفها هو "إظهار الدعم للرئيس زيلينسكي والمدافعين عن أوكرانيا في لحظة حاسمة بالنسبة لهذا البلد".
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