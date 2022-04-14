أصداء الحرب السورية تتعالى في أوكرانيا

مع استمرار الحرب في اوكرانيا ، بدأت أوجه الشبه تظهر. لقد تسبب الغزو الروسي بالفعل في أزمة لاجئين هائلة، وأفرغ العديد من المدن والبلدات الأوكرانية، وتسبب في معاناة عدد لا يحصى من المدنيين الأوكرانيين.وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "يجادل عدد متزايد من المحللين بأن الصراع يجب أن يُنظر إليه كاستمرارية لتدخل روسيا عام 2015 في الحرب الأهلية السورية، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في قلب دفة المعركة لصالح الرئيس الروسي بشار الأسد. كانت التكتيكات الوحشية وحملات القصف التي نشرتها روسيا عبر الدولة الشرق أوسطية بمثابة فترة تجريبية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا. وفي أقل من شهرين، أحدثت المعارك آثارًا مألوفة بشكل مأسوي على الأرض لأي شخص عانى أو شاهد انفجار سوريا الداخلي الذي دام عقدًا من الزمن. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتدى دولي الشهر الماضي، "انظروا إلى مدينة ماريوبول. هذا بالضبط ما رأيناه في مدينة حلب"، مشبهاً المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بالعاصمة التي دمرتها الحرب في سوريا".وتابعت الصحيفة، "وجد أعداء زيلينسكي المفترضون استعاراتهم الخاصة أيضًا. عندما تدفقت القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في أواخر شباط، استفاد الأسد نفسه. وشبه "الإرهابيين" الذين ساعدت روسيا في إخضاعهم في سوريا - بغض النظر عن تقديرات إحدى مجموعات المراقبة التي تدعي أن الغارات الجوية الروسية قتلت ما يصل إلى 25000 مدني في سوريا منذ عام 2015 - بـ"النازيين" الذين سعى الكرملين إلى هزيمتهم في أوكرانيا. ووصف الأسد الغزو بأنه "تصحيح ضروري للتاريخ وإعادة التوازن إلى العالم... الخاسر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي". تتصاعد أصداء الصراع في سوريا بصوت أعلى في أوكرانيا، كما أوضح الزملاء كلير باركر وآدم تايلور في مقالين منفصلين الشهر الماضي. تشير التقارير إلى أن الضربات الروسية تقتل المدنيين بشكل عشوائي، وتضرب المستشفيات والمدارس وتدمر البنية التحتية الحيوية. قال دانيال بالسون، مدير المناصرة في أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية، لباركر، كما هو الحال في سوريا، "فإن الكثير من الخسائر المدنية التي نوثقها في أوكرانيا سببها القنابل وليس الأسلحة الموجهة". وأضاف: "من المستحيل استخدام مثل هذه الأسلحة في هذه المناطق المكتظة بالسكان مع ضمان عدم فقدان أي مدنيين لأرواحهم"."وأضافت الصحيفة، "يجادل نشطاء المعارضة السورية بأن الإفلات الظاهر من العقاب الذي تمارسه روسيا باستخدام العنف لدعم النظام السوري أصبح مرئيًا مرة أخرى في أنقاض المدن الأوكرانية. قال رضوان الحمصي، ناشط سوري في جنوب تركيا، إن الروس "مستعدون لالتهام الأخضر والجاف". وأضاف: "إنهم لا يهتمون بالمجتمع الدولي أو بأي شيء آخر. لقد رأينا ذلك في سوريا. رؤية المدارس المحترقة ليس بمشهد جديد علينا. إنها الأرض التي يريدون أخذها، وسيفعلون". هذا الأسبوع، بينما أعاد الكرملين تقويم مجهوده الحربي الأوكراني في أعقاب الهزائم اللاذعة في أجزاء مختلفة من البلاد، عيّن الرئيس فلاديمير بوتين قائداً جديداً للجهود الحربية - قائد يملك خبرة واسعة في سوريا. كان الجنرال ألكسندر دفورنيكوف أول قائد أشرف على الحرب الجوية الروسية دفاعًا عن نظام الأسد. أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أنه "منذ وجوده في سوريا، يُعرف في الغرب بتثبيته للتفوق الجوي الذي سمح للطائرات الروسية والسورية بتنفيذ قصف مدمر فوق إدلب وحلب، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين"."وبحسب الصحيفة، "في أوكرانيا، كما في سوريا، زادت حملات التضليل والدعاية من قتامة الحرب. بعد أن أبلغ المسؤولون الأوكرانيون عن هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية في ماريوبول هذا الأسبوع، تحول الانتباه إلى الطرق التي تعاملت بها روسيا مع النظام السوري في استخدامه الموثق للعوامل الكيماوية في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. يبدو أن دور روسيا في المساعدة على إنشاء "ممرات إنسانية" في سوريا ونقل المدنيين قسراً إلى خارج المدن التي كان النظام يستعيد السيطرة عليها قد تكرر في مناطق شرق أوكرانيا التي اجتاحتها القوات الروسية. ترى الجماعات الحقوقية الدولية في أوكرانيا استمرارًا للاتجاهات التي شهدتها سوريا والحروب السابقة في الشرق الأوسط. في الشهر الماضي، قالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصرف بشكل حاسم بشأن أوكرانيا - بفضل حق روسيا في استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلى حد كبير - يمثل فشلًا آخر لهيئة الأمم المتحدة و"تكرارًا لما رأيناه" في سوريا". لم تسلم الولايات المتحدة من نقدها. وقالت: "الأزمة في أوكرانيا الآن، الغزو ... ليس مجرد أي نوع من أنواع انتهاك القانون الدولي. إنه عدوان. إنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة من النوع الذي شهدناه عندما غزت الولايات المتحدة العراق"."وختمت الصحيفة، "إن أحد أوجه الإختلاف بين الأزمتين الأوكرانية والسورية هو التعاطف والدعم الذي أظهرته أوروبا للاجئين الأوكرانيين. ها هي الحكومات الغربية تفتح أبوابها أمام الأوكرانيين، وتسرع في إجراءات اللجوء وتعرب عن تضامنها مع محنة أوكرانيا. إلا أن الصورة كانت مختلفة عندما سعى مئات الآلاف من السوريين إلى ملاذ آمن في أوروبا، على اعتبار أنهم بمثابة تهديدات غريبة ومشكلة لا تريدها أي حكومة أوروبية".