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كانت تحوي "مادة متفجرة" مجهولة.. "درون غامضة" اخترقت سماء 3 دول للناتو ثم تحطمت!

Lebanon 24
14-04-2022 | 03:34
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الطائرة المسيّرة العسكرية السوفيتية الصنع التي تحطّمت في العاصمة الكرواتية زغرب في آذار الماضي كانت تحمل قنبلة جويّة تحوي "مادة متفجرة" مجهولة، وفق ما أعلنه أمس الأربعاء محققون.

 

وحلقت الطائرة وهي من طراز "توبوليف تو-141" التي من المرجح أنها أطلقت من أوكرانيا، فوق 3 دول أعضاء في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) وهي رومانيا وهنغاريا وجزء كبير من كرواتيا، قبل أن تتحطم في حديقة بالعاصمة زغرب، قرب مجمع جامعي يضمّ 4500 طالب.

 

وصنعت هذه الطائرة المسيرة التي يزيد وزنها عن 6 أطنان وطولها 14 مترًا، في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لتلبية حاجات الجيش السوفيتي الذي كان يستخدمها لمهمات استطلاعية.

 

ولم يتسبب الحادث بسقوط ضحايا لكن تضررت حوالى 40 سيارة كانت متوقفة في مرأب يبعد نحو 200 متر من حيّ سكني.

 

وأوضح المدعي العام جوريكا إيليك للصحافة أن "تقرير خبراء المقذوفات أظهر أنها قنبلة جوية" حملتها الطائرة المسيرة.

 

وقالت الخبيرة في الأدلة الجنائية يوريتسا تشيتش إن القنبلة وهي من طراز OFAB 100-120 ، لم تكن تحتوي على متفجرات عسكرية أو تجارية، وإنما على "مادة متفجرة".

 

وأشارت إلى أن هذه المادة تحللت تمامًا أثناء الانفجار، مما جعل التعرف عليها أمرًا في غاية الصعوبة.

 

وعزت سبب سقوط هذه الطائرة المسيرة إلى حدوث خلل في نظام الهبوط الآلي.

 

وامتنع الخبراء عن التعليق على مكان إطلاق الطائرة أو ما إذا كانت زغرب هي وجهتها النهائية.

 

المصدر: سكاي نيوز
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