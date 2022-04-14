عربي-دولي

قاآني: "الصهاينة أصغر من منافستنا"

Lebanon 24
14-04-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-942169-637855356357065821.jpg
Doc-P-942169-637855356357065821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، على أن طهران "ستقف ضد الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية"، مؤكدا "أننا ندعم كل جماعة تناضل و تتصدى للكيان الصهيوني في العالم".

وقال قاآني في تصريح إن "الشباب الفلسطيني في العمليات الأخيرة أثبت أن المقاومة ما زالت حية في فلسطين"، مؤكدا: "أننا سنتعامل بجدية مع الصهاينة أينما اقتضى الأمر، وهم أصغر من منافستنا".

ورأى أن "وتيرة إزالة الكيان الصهيوني و تدميره تتسارع"، مضيفا: "اليوم فلسطين حية وطريق الشهداء مستمر".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني بات يخشى أبطال المقاومة في لبنان ويتفاداهم، وبات عاجزا أمامهم. وأبطال فلسطين أدخلوا الرعب إلى نفوس الصهاينة"، مهددا أنه "إذا تعرضت مصالحنا لخطر في أي منطقة من العالم سنرد بقوة".

من جهة أخرى أعلن قاآني: "لدينا أدلة لا غبار عليها على جرائم السعوديين في اليمن"، لافتا إلى أن "أبطال اليمن يصنعون صواريخهم بعيدة المدى بأنفسهم".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-04-14
10:30 | 2022-04-14
09:30 | 2022-04-14
09:00 | 2022-04-14
08:35 | 2022-04-14
08:30 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website