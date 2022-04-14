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خامنئي: كدنا نأسر صدام حسين لكنّه تمكّن من الهرب

Lebanon 24
14-04-2022 | 06:00
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قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في كلمة له أمس الأربعاء، أن قوات الحرس الثوري الإيراني كادت أن تأسر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال إحدى عملياتها العسكرية في الثمانينات عندما كان يجري مقابلة مع الإعلام في مدينة عيلام غرب إيران.

وأضاف خامنئي: "الحرس الثوري وصل إلى مكان تواجده، ولكن لو كانوا قد وصلوا قبل ذلك بنصف ساعة، لتم القبض عليه، إلا أنه كان محظوظا وتمكن من الهرب".
المصدر: الحدث
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