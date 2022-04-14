الجيش الاوكراني يقصف السفينة الرئيسية للأسطول الروسي "موسكفا" بصاروخين!

أعلنت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود.وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو إن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة "موسكفا" بصاروخين وتسببا بـ"أضرار جسيمة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة تضررت، وقالت إن الذخيرة التي كانت على متنها انفجرت نتيجة الحريق، وأضافت أنه تم إجلاء الطاقم بأكمله.