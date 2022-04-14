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بيسكوف: بوتين لا يرفض مقابلة زيلينسكي من حيث المبدأ ولكن...

Lebanon 24
14-04-2022 | 07:30
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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يرفض مقابلة زيلينسكي من حيث المبدأ لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون هناك وثيقة جاهزة.

وأوضح بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن بوتين لم يرفض أبدا لقاء زيلينسكي، مشيرا إلى أن اللقاء يحتاج إلى تهيئة الظروف وأهمها إعداد نص الوثيقة لهذا الغرض.

وقال بيسكوف إنه لا يوجد مفهوم واضح حتى الآن بشأن الجولات الجديدة من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف.

وتعليقا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول إجراء اتصال هاتفي بين رؤساء روسيا وتركيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة، قال بيسكوف "إذا أوعندما تجري مثل هذه المحادثة، سنبلغكم على الفور".
المصدر: روسيا اليوم
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