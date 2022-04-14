هل يزور بايدن كييف؟

ذكر تقرير إخباري أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض سيتوجه إلى أوكرانيا، قد يكون الرئيس الأميركي جو بايدن أو نائبته كامالا هاريس.وقال موقع "بوليتكو" الإخباري الأميركي إن بايدن يفكر في أن يحذو حذو القادة الأوروبيين الذين زاروا كييف أخيرا.ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، لم يكشف هوياتهما، أن بايدن وهاريس درسا إمكانية القيام بالرحلة، لكن هناك ترجيح أن يزور أوكرانيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.ويأتي هذا التطور في وقت أكد البيت الأبيض أنه يبحث إرسال وفد رفيع المستوى إلى كييف، في خطوة تسعى لإظهار التضامن مع أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ نحو 50 يوما.