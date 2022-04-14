لوبان: عودة عقوبة الإعدام إلى فرنسا ممكنة إذا فزت بالانتخابات الرئاسية

جددت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، إقرارها بإمكانية العمل بعقوبة الإعدام في حال فازت بالانتخابات الرئاسية.وقالت إنها، إذا انتُخبت رئيسة، فإنها لا تستبعد تنظيم استفتاء عام بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وفقا لوكالة رويترز.ورفضت لوبان انتقادات منافسها الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، الذي قال إنها لم تتخل عن آرائها "الاستبدادية" والمتطرفة، وذلك رغم ظهورها بصورة أقل حدة في الحملة الانتخابية الحالية.وقالت لوبان لقناة فرانس 2: "هذا الانتقاد يجعلني أبتسم لأنه لم يكن لدينا أبداً رئيس يبدي علامات على التطرف أكثر من إيمانويل ماكرون"، مشيرةً إلى سلوك الشرطة مع التظاهرات السياسية مثل حركة السترات الصفراء.