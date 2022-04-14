عربي-دولي

إصابات بين المدنيين جراء تعرض منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا للقصف

Lebanon 24
14-04-2022 | 10:30
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أكدت سلطات مقاطعة بريانسك غرب روسيا أن عددا من المدنيين أصيبوا، بعضهم بجروح خطيرة، اليوم الخميس جراء تعرض منطقة متلاصقة مع حدود أوكرانيا للقصف من أراضي هذه الدولة المجاورة.

وحمل حاكم محافظة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته في تطبيق "تيليغرام"، الجيش الأوكراني المسؤولية عن قصف بلدة كليموفو في منطقة كليموفسكي، مشيرا إلى أن منزلين سكنيين تضررا جراء الهجوم وهناك إصابات في صفوف المدنيين.

وأكدت وكالة "تاس" إصابة سبعة مدنيين على الأقل جراء القصف.
المصدر: روسيا اليوم
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