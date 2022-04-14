وزارة الدفاع الأوكرانية تحذر مواطنيها: لا تعودوا إلى كييف

مع تواصل القتال الروسي الأوكراني للشهر الثاني على التوالي، دعت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مايلر المواطنين إلى عدم العودة لمنازلهم التي نزحوا عنها في العاصمة كييف، في ظل الاحتمال الكبير لتوجيه القوات الروسية ضربات صاروخية وشن هجوم واسع النطاق.وأضافت إنه "من السابق لأوانه العودة إلى كييف، في ظل استمرار تهديد الضربات الصاروخية في مختلف أنحاء العاصمة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عنها.كما أشارت إلى أن "الوضع لا يزال صعبا للغاية"، مؤكدة أنه من "الأفضل التريث لوقت أطول لمعرفة كيف سيتطور الوضع، بما في ذلك في الشرق".ولفتت مايلر إلى استمرار المعارك في الشرق الأوكراني، قائلة إن الصواريخ والقنابل لا تزال تستهدف خاركيف ودونيتسك وزابوريجيا.