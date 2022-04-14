جونسون: سلاح البحرية سيكلف مهمة مراقبة الهجرة في المانش

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن سلاح البحرية سيكلف مهمة مراقبة الهجرة عبر المانش من فرنسا، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال في خطاب أعلن فيه عن خطة لندن لإرسال المهاجرين واللاجئين الآتين عبر الممر المائي إلى رواندا "من اليوم، ستتسلم البحرية الملكية البريطانية القيادة العملياتية من قوة الحدود في القناة (المانش) بهدف السماح بوصول أي قارب إلى المملكة المتحدة من دون اكتشافه".وأعلن رئيس الوزراء تخصيص تمويل إضافي للقوارب والطائرات ومعدات الاستطلاع لمراقبة المانش واعتقال مهربي البشر.وقال: "سيوجه ذلك رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يسيرون هذه القوارب مفادها: إذا خاطرتم بحياة أشخاص آخرين في القناة، فتواجهون خطر قضاء حياتكم في السجن".