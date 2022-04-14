صور الشاحنات الروسية تكشف تقصيراً خطيراً... ماذا يجري في أوكرانيا؟

كشفت الصور الفوتوغرافية للمعارك في أوكرانيا عن ضعف الشاحنات الروسية وفشلها في نقل الإمدادات اللوجستية، بحسب شبكة "سي إن إن".وأشار تقرير الشبكة الأميركية إلى أن الشاحنات تلعب دورا كبيرا في المعارك، وتُستخدم في نقل الجنود إلى الخطوط الأمامية وتزويد تلك الدبابات بالقذائف وإيصال الصواريخ.ويقول ترينت تلينكو، المدقق السابق لوكالة إدارة عقود الدفاع الأميركية، والذي يعد من بين أولئك الذين يحللون الصور بحثًا عن أدلة حول كيفية حدوث الحرب: "كل ما يحتاجه الجيش في الخطوط الأمامية ينقل بالشاحنة".وأضاف تلينكو: "السلاح ليس الدبابة، إنه القذيفة التي تطلقها الدبابة. تلك القذيفة تنتقل بواسطة شاحنة". وأكد أن خطوط الإمداد اللوجستية من غذاء ووقود وإمدادات طبية وحتى الجنود أنفسهم يتم نقلها للخطوط الأمامية بواسطة الشاحنات.وكشفت الصور لإحدى الشاحنات المدمرة التي تنقل منظومة الصواريخ بانتسير S1، عن وجود مشكلات في إطار الشاحنات .وقال تلينكو: "إذا لم يتم تحريك الشاحنات بشكل متكرر، يصبح المطاط الموجود في إطاراتها هشًا وتكون جدران الإطارات عرضة للشقوق والتمزق. المشكلة شائعة عندما يتم تشغيل الإطارات بتضخم منخفض للتعامل مع الظروف الموحلة التي تواجهها القوات الروسية في الربيع الأوكراني".وأضاف: "إذا كنت لا تقوم (بالصيانة الوقائية) لشيء بهذه الأهمية، فمن الواضح جدًا أن أسطول الشاحنات بأكمله قد عومل بالمثل".في الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لشبكة "سي إن إن" إن روسيا ارتكبت "خطوات خاطئة" و"واجهت مشاكل في الإمدادات اللوجستية".وأكد مسؤول دفاعي أميركي كبير السبت، أن الروس لم يحلوا حتى الآن "مشاكلهم اللوجيستية والدعم" وسيكونوا غير قادرين على تعزيز قواتهم في شرق أوكرانيا في أسرع وقت.ويرى فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، أن لجوء موسكو للشاحنات المدنية لنقل الإمدادات دليل على فشل الشاحنات الروسية العسكرية.ويقول أوبراين: "الشاحنات المدنية ليست مصنّعة بدرجة عسكرية. فهي ليست مصنوعة لتحمل الحمولات، ولم تصنع لحمل قطع معينة من المعدات، وفي كثير من الحالات لا يمكنها حتى العمل خارج الطرق".ومما يزيد المشكلة تعقيدًا بالنسبة لموسكو، إنه عندما تتعطل الشاحنات من الصعب صيانتها في ميدان المعركة، وفقًا لأليكس فيرشينين، الضابط السابق بالجيش الأمريكي الذي خدم أربع جولات في العراق وأفغانستان.ويشير أوبراين إلى أن روسيا أهملت شاحناتها إلى حد كبير لأنها لم تكن براقة بما يكفي لجيش حريص على استعراض أنظمة أسلحته المتطورة.