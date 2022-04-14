سوليفان: واشنطن تعمل على إيصال مساعدات عسكرية متطورة إلى أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة "تعمل على ضمان حصول أوكرانيا على معدات عسكرية متطورة" لمواجهة العدوان الروسي.وفي تصريح صحفي، الخميس، أكد سوليفان أن "الدمار والخراب في أوكرانيا يعبر عن وحشية ما أقدم عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لكنه نفى أن تكون لدى واشنطن أي نية في التدخل في روسيا لتغيير النظام هناك.وقال: "مستقبل روسيا يحدده الروس بأنفسهم ولا خطط لدينا لتغيير النظام في روسيا".