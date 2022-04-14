إقتصاد

بوتين: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية

Lebanon 24
14-04-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-942256-637855527674208042.jpg
Doc-P-942256-637855527674208042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجود اضطرابات في سداد قيمة صادرات موارد الطاقة الروسية، وقال إن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد البلاد في هذا المجال.

وفي هذا الصدد ذكر المشاركين في الاجتماع، أنه تم تحديد مهمة بتحويل مدفوعات صادرات موارد الطاقة إلى العملات الوطنية والابتعاد بشكل تدريجي عن الدولار واليورو.

وشدد على أن التخلي عن عملات الدول غير الصديقة تعد مهمة استراتيجية لروسيا لتطوير التعاون مع الشركاء الذين يمكن الاعتماد عليهم، كذلك أشار إلى ضرورة تهيئة سوق العملات الروسية استعدادا لزيادة التسويات بالعملات الوطنية.

وقال: "بشكل عام نعتزم زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في نظام التجارة الخارجية. وبالفعل يتم اتخاذ خطوات مهمة في هذه الاتجاه، والمهمة الرئيسية هنا هي إعداد سوق العملات لدينا لمثل هذا التحول بحيث يمكن لأي عملة أجنبية أن يتم تبادلها بحرية وبالحجم المطلوب مقابل الروبل الروسي".
المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:01 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-04-14
17:03 | 2022-04-14
17:00 | 2022-04-14
16:30 | 2022-04-14
16:00 | 2022-04-14
15:30 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website