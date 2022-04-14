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روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة! (صور)

Lebanon 24
14-04-2022 | 14:30
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قامت نساء روسيات بدعم العملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها الجيش الروسي في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة، حيث طلين أظافرهن بألوان العلم الروسي ورموز العملية العسكرية.

والرموز المستعملة هي حرفا "Z" و"V" التي رسمت على المدرعات والأليات العسكرية الروسية التي تشارك في العملية، لتمييزها عن آليات العدو.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الروسية معنى الحروف اللاتينية التي كتبت على الآليات، موضحة أن حرف "Z" يعني "من أجل النصر"، فيما يعني حرف "V" المهمة ستنفذ، والقوة في الحق"، فيما لم يتم تحديد ما يرمز له الحرف "O".


شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!
 
شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!
 
شاهد.. روسيات يدعمن العملية العسكرية في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة!
المصدر: روسيا اليوم
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