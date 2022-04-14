البرلمان الأوكراني يعلق عمل كتلة أكبر حزب معارض

أكد عدد من نواب مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني أنه قرر تعليق عمل الكتلة البرلمانية لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، أي أكبر حزب معارض في البلاد.

ووصف النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسي غونتشارينكو، على قناته في تطبيق "تيليغرام"، في معرض تعليقه على هذا القرار، بأن الحزب المعارض المؤيد لتطبيع العلاقات مع روسيا "طابور خامس"، مشيرا إلى أن النائبين أندريه إيساينكو وأناتولي بورميتش انسحبا من كتلة "المنصة المعارضة".وكان مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا قد قرر في 20 آذار الماضي تعليق أنشطة عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، منها "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، إلى حين انتهاء سريان الأحكام العرفية، وذلك بدعوى وجود علاقات بينها وروسيا.وفازت "المنصة المعارضة" في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2019 بـ44 من أصل المقاعد الـ450 في الرادا، ما جعل منها ثاني أكبر قوة في البرلمان بعد حزب "خادم الشعب" الحاكم (254 مقعدا).ويأتي تعليق عمل كتلة الحزب بعد يومين من إعلان السلطات الأوكرانية عن اعتقال السياسي المعارض فيكتور ميدفيدتشوك الذي ترأس منذ تشرين الثاني 2018 حتى أوائل آذار المجلس السياسي للحزب، وتم وضعه قيد الحبس المنزلي في أكتوبر الماضي بتهمة الخيانة العظمى (في قضية متعلقة بإمدادات الفحم المزعومة من منطقة دونباس في عهد الرئيس السابق بيتر بوروشينكو)، واتهمته حكومة كييف بالهروب في 21 شباط الماضي، قبل ثلاثة أيام من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.