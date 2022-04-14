وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا "مستبعد"... والعيون على البحر الأسود

يتواصل القتال الروسي الأوكراني للشهر الثاني على التوالي، في ظل هروب أكثر من 4,5 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي آخر المستجدات، استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إمكانيةَ التوصل إلى وقف إطلاق نار حاليا في أوكرانيا، مطالبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمفاوضات جادّة تفضي إلى سلام، بينما دعت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مايلر المواطنين إلى عدم العودة لمنازلهم التي نزحوا عنها في العاصمة كييف، في ظل الاحتمال الكبير لتوجيه القوات الروسية ضربات صاروخية وشن هجوم واسع النطاق.

وتأتي هذه التصريحات في حين اتهمت روسيا أوكرانيا، بقصف مواقع داخل أراضيها، مما أجبرها على إجلاء سكان قريتين، في أحدث هجوم تشنه كييف في العمق الروسي.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الروسية أجلت سكان قريتين حدوديتين مع أوكرانيا، متهمة الأخيرة بقصفهما.



وكتب حاكم منطقة بيلغورود جنوبي روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق "تلغرام" أن قرية سبوداريوشينو القريبة من الحدود "تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني".



وأضاف: "لم يصب أحد بأذى، لكن السلطات أخلت القرية من السكان، كما حدث الأمر ذاته مع قرية مجاورة لدواع أمنية".

روسيا تهدد وتوجه اتهامات للغرب



على خط مواز، هددت روسيا بشن ضرباتٍ على مواقع القيادة في أوكرانيا، بما فيها كييف، وذلك رداً على ما وصفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بأنشطةٍ تخريبية للقوات الأوكرانية التي تستهدف المنشآت الروسية، في حين اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بشن حرب شاملة على روسيا بذريعة ملف أوكرانيا وتسخيرِ وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لتنفيذ حملات دعاية مناهضة لموسكو.

الإمارات تساعد اللاجئين الأوكرايين

تزامناً أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، إرسال طائرة تحمل 50 طنا من المساعدات الإنسانية، إلى بولندا لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين.





وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن طائرة المساعدات تحمل أيضا سيارات إسعاف مجهزة طبيا.



وأوضحت أن تسيير طائرة المساعدات يأتي ضمن جسر جوي إغاثي متصل منذ مارس الماضي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين.



وتوجهت طائرة المساعدات الإماراتية إلى العاصمة البولندية وارسو.

البحر الأسود وأهميته

تزامناً، تحدثت وسائل إعلام عن أهمية البحر الأسود لروسيا وأوكرانيا لكونه يقع على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذا البحر تطل عليه 6 دول وهي أوكرانيا وروسيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا وجورجيا وتمر من خلاله مئات السفن حاملة البضائع يومياً خاصة من أوكرانيا وروسيا كما تمتد على طول قاع البحر خطوط أنابيب النفط والغاز وكابلات الألياف الضوئية.

وتعتمد روسيا على البحر في مجالات الطاقة والتجارة والأمن والاقتصاد أما بالنسبة لأوكرانيا فإن 70% من صادراتها تمر من هذا البحر خصوصاً في ما يتعلق بالقمح.