سوليفان: واشنطن تعمل على إيصال مساعدات عسكرية متطورة إلى أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الخميس، إن الولايات المتحدة "تعمل على ضمان حصول أوكرانيا على معدات عسكرية متطورة" لمواجهة العدوان الروسي.وفي تصريح صحفي، الخميس، أكد سوليفان أن "الدمار والخراب في أوكرانيا يعبر عن وحشية ما أقدم عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لكنه نفى أن تكون لدى واشنطن أي نية في التدخل في روسيا لتغيير النظام هناك.وقال: "مستقبل روسيا يحدده الروس بأنفسهم ولا خطط لدينا لتغيير النظام في روسيا".وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن قال في خطاب سابق في وارسو متحدثا عن دور بوتين في هذه الحرب "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة" وهو ما اعتبر سعيا لتغيير النظام في روسيا.لكن مسؤولا بالبيت الأبيض الأميركي سرعان ما نفى أن تكون للإدارة الأميركية أي نية في تغيير النظام في روسيا.وأوضح المسؤول أن بايدن لم يدع في كلامه هذا إلى "تغيير النظام" في روسيا.وقال: "ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة، لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام".