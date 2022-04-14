رئيس ليتوانيا يشكك في إمكانية تخلي أوروبا سريعا عن الغاز الروسي

أعرب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، عن شكوكه بشأن إمكانية تخلي أوروبا بشكل سريع عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

وقال الرئيس في حديثه مع الصحفيين "لست متفائلا كبيرا بشأن الغاز الطبيعي... بعض الدول تتخذ خطوات ليس في اتجاه تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ولكن في الاتجاه المعاكس".واعترف ناوسيدا بأن هذا يحدث بسبب حقيقة أن سوق الغاز هو "نظام بنية تحتية ضخم"، لافتا إلى أن "بعض الدول تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة توجيه نفسها".يذكر أنه في أوائل أبريل الجاري، باتت ليتوانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترفض إمدادات الغاز الروسي.