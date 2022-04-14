عربي-دولي

رئيس ليتوانيا يشكك في إمكانية تخلي أوروبا سريعا عن الغاز الروسي

Lebanon 24
14-04-2022 | 13:40
A-
A+
Doc-P-942327-637855658230587991.jpg
Doc-P-942327-637855658230587991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، عن شكوكه بشأن إمكانية تخلي أوروبا بشكل سريع عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.
وقال الرئيس في حديثه مع الصحفيين "لست متفائلا كبيرا بشأن الغاز الطبيعي... بعض الدول تتخذ خطوات ليس في اتجاه تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ولكن في الاتجاه المعاكس".
واعترف ناوسيدا بأن هذا يحدث بسبب حقيقة أن سوق الغاز هو "نظام بنية تحتية ضخم"، لافتا إلى أن "بعض الدول تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة توجيه نفسها".
يذكر أنه في أوائل أبريل الجاري، باتت ليتوانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترفض إمدادات الغاز الروسي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:01 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2022-04-14
17:03 | 2022-04-14
17:00 | 2022-04-14
16:30 | 2022-04-14
16:00 | 2022-04-14
15:30 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website