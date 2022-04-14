لماذا استخفّ بوتين بالغرب؟

كتبت فوراين أفيرز: من الواضح أن بوتين كان مقتنعاً بأن الغرب سيتخلى عن أوكرانيا بعد التجارب الطويلة التي خاضها بنفسه، فلاحظ ضعف الرد الدولي على حروب روسيا في الشيشان وجورجيا، وضم شبه جزيرة القرم عام 2014، ودعمه للدكتاتور السوري بشار الأسد، وتوقّع أن يقسم هذا الغزو الأميركيين وحلفاءهم الأوروبيين.كان قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا خطأً استراتيجياً تاريخياً، فقد فشل هذا الغزو غير المبرر في تحقيق انتصار سريع لموسكو، فهو يواجه حركة تمرد أوكرانية شرسة سبق أن أسفرت عن مقتل نحو 15 ألف روسي خلال القتال، وهو عدد مقارب للخسائر التي تكبّدها الاتحاد السوفياتي على مر حملته الممتدة على تسع سنوات في أفغانستان. في الوقت نفسه، تعرّض الاقتصاد الروسي لضربات موجعة بسبب العقوبات الدولية الاستثنائية، ويمكن سماع الدعوات إلى محاكمة بوتين باعتباره مجرم حرب في جميع أنحاء العالم اليوم، ويسهل أن نفترض أن بوتين لم يتوقع أياً من هذه التداعيات حين أطلق هجومه.لكن لماذا ارتكب بوتين هذه الأخطاء كلها؟ من جهة، يبدو أنه بالغ في تقدير القوة العسكرية الروسية واستخف بالمقاومة الأوكرانية، ومن جهة أخرى، من الواضح أنه أساء قراءة النهج الغربي، ويبدو أنه كان مقتنعاً بأن الغرب سيتخلى عن أوكرانيا بعد التجارب الطويلة التي خاضها بنفسه، فهو لاحظ ضعف الرد الدولي على حروب روسيا في الشيشان وجورجيا، وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، ودعمه للدكتاتور السوري بشار الأسد، ونظراً إلى انعدام ثقة أوروبا بجدّية التزام واشنطن بالأمن الأوروبي بعد عهد دونالد ترامب وانسحاب إدارة بايدن بأسوأ الطرق من أفغانستان، ربما توقّع بوتين أن يقسم هذا الغزو الأميركيين وحلفاءهم الأوروبيين، مما يعني تحقيق انتصار استراتيجي واسع بدل الاكتفاء بإنشاء حكومة صُوَرية في كييف.لو كان بوتين أكثر اطلاعاً على طريقة تعامل الديموقراطيات الغربية مع أي تهديدات كبرى على أمنها، كان سيدرك فوراً أن هذه الفرضيات غير صحيحة، أثبتت تجارب القرن الماضي أن الديموقراطيات الغربية تجاهلت التهديدات الأمنية الناشئة في مناسبات متكررة: هذا ما فعله عدد كبير من الدول قبل الحربَين العالميتَين، والحرب الكورية، واعتداءات 11 أيلول، وفي هذا السياق، يقول الدبلوماسي والمؤرخ الأميركي جورج كينان إن الديموقراطيات هي أشبه بوحوش ما قبل التاريخ، مما يعني أنها لا تبالي بما يحصل من حولها لدرجة أن نضطر لضربها على ذيلها كي تدرك أن مصالحها باتت مُهددة، لكن يُعلّمنا القرن الماضي أيضاً أن الديموقراطيات الغربية تردّ بسرعة وقوة وعزيمة حين تتعرّض لضربات قوية بما يكفي، ففي نظر الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، كانت هذه المواصفات تنطبق على الغزو الروسي لأوكرانيا، فهو يُعتبر أوسع استعمال للقوة العسكرية من حيث الحجم والنطاق في القارة الأوروبية منذ عام 1945 ويطرح تهديداً مباشراً على أراضي دول الناتو.كان الرد الغربي قوياً على نحو مفاجئ هذه المرة، لكن لا يزال الوقت مبكراً كي يعلن الغرب انتصاره. تستطيع الديموقراطيات تشكيل جبهة سريعة وموحدة ضد التهديدات الاستثنائية، لكن من المعروف أنها تميل أيضاً إلى تغيير أولوياتها وإعادة التركيز على شؤونها الداخلية بعد مرور أي أزمة وشيكة، ففي نظر القادة الغربيين، يتعلق التحدي الحقيقي اليوم بكيفية الحفاظ على هذه الوحدة بعد التكاتف السريع لمواجهة عدوان بوتين، وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن على هذه النقطة في وارسو خلال شهر مارس، فقال: «يجب أن نبقى موحّدين اليوم وغداً وبعد غد وطوال السنوات والعقود المقبلة»، لكن لن تكون هذه المهمة سهلة، ولتحقيق هذا الهدف على المدى الطويل، يجب أن يتجاوز الأميركيون وحلفاؤهم الانقسامات السياسية والأعباء الاقتصادية المتبدّلة والقيادات المتغيّرة، علماً أن هذه العوامل كانت قد قسّمت الغرب في الماضي، وما لم يحصل ذلك، فقد تبقى الوحدة الغربية بسبب أوكرانيا عابرة، فيصبح الغرب منقسماً ويسترجع الحكام المستبدون قوتهم مجدداً.يعكس عجز بوتين عن استباق هذا الرد الغربي الموحّد سوء فهم كبير لطريقة عمل الديموقراطيات، وينجم تحليله الشائب جزئياً عن واقعٍ مفاده أن الديموقراطيات تميل إلى الاهتمام بمشاكلها المحلية أكثر من التهديدات المتراكمة في الخارج لأنها مسؤولة عن شعبها، فمنذ نهاية الحرب الباردة، بدأت حكومات أوروبية كثيرة تُشكك بنزعة الدول الأخرى إلى شن الحرب لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، وافترضت أن التكامل الاقتصادي والعولمة في العقود الأخيرة جعلا الحرب في القارة الأوروبية ظاهرة بالية، فما الداعي للقتال إذا كانت التجارة والتبادلات مربحة لهذه الدرجة؟قد لا تغضب الديموقراطيات سريعاً، لكنها تردّ بسخط عارم حين تتعرّض مصالحها لتهديدات مباشرة، فلم يتوقع القيصر الألماني فيلهلم الثاني في أي لحظة أن يطلق دعمه للإنذار الذي وجّهته النمسا لصربيا حرباً مع فرنسا والمملكة المتحدة، وقد تكررت العملية نفسها بعد 25 سنة حين أقدم أدولف هتلر على غزو بولندا، فحاولت واشنطن من جهتها أن تبقى خارج الحربَين العالميتَين ولم تنضم إليهما إلا بعدما استأنفت ألمانيا حرب الغواصات غير المحدودة وهاجمت اليابان قاعدة "بيرل هاربر"، كذلك، لم تترسخ سياسة الاحتواء الأميركية، التي حاولت منع انتشار الشيوعية خلال الحرب الباردة، إلا بعدما قررت كوريا الشمالية غزو كوريا الجنوبية، وتقبّل القادة الغربيون حينها فائض السلام الذي تزامن مع انهيار الاتحاد السوفياتي بكل حماس ولم ينهضوا من سباتهم جزئياً إلا بعد اعتداءات 11 أيلول.