روسيا تتلقّى صفعة بحرية... وتهدّد فنلندا والسويد

في انتكاسة عسكرية أخرى لروسيا، التي عانت سلسلة من الضربات منذ هجومها على أوكرانيا في 24 شباط الماضي، تعرّضت أخطر سفينة في البحر الأسود موسكفا إلى أضرار بسبب حصول انفجارات مجهولة على متنها، وتضاربت التقارير حولها.قال الكرملين أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مجموعة من التدابير لتعزيز أمن روسيا إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي فور تلقيه مقترحات من وزارة الدفاع بشأن الأمر.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في اتصال جماعي مع الصحافيين، إن الوزارة ما تزال تحتاج إلى وقت لإعداد المقترحات.تصريحات بيسكوف جاءت بعد تحذير وجهه ديمتري ميدفيديف، أحد أقرب حلفاء بوتين، إلى حلف شمال الأطلسي من أن روسيا ستضطر لتعزيز دفاعاتها في المنطقة؛ إذا انضمت فنلندا والسويد إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.وقال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق، في منشور عبر تطبيق تلغرام: "في هذه الحالة، لا يمكن الحديث عن وضع غير نووي لبحر البلطيق"، مشيرا إلى إمكانية قيام روسيا بنشر سفن مسلحة بصواريخ إسكندر وأسلحة فرط صوتية وأسلحة نووية في المنطقة.وعلقت وكالة "بلومبرج" على تهديدات ميدفيديف، بأنها من أكثر التهديدات المفصلة التي صدرت من جانب روسيا بشأن احتمال انضمام الجارتين الشماليتين إلى الحلف، بعد عقود من اختيار البقاء خارجه.وأعرب ميدفيديف، من جانبه، عن أمله أن يسود "العقل"، وأن تقرر الدولتان عدم الانضمام للحلف.وتمتد حدود روسيا مع فنلندا لأكثر من 1300 كيلومتر (800 ميل)، وهو ما يزيد على إجمالي الحدود الروسية مع دول الناتو الحالية.إلى ذلك، مُنيت روسيا بواحدة من أكبر خسائرها في العتاد منذ بداية غزوها لأوكرانيا في 24 شباط الماضي، عبر إصابة سفينة قائد أسطولها في البحر الأسود، الطراد القاذف للصواريخ "موسكفا" (موسكو) الذي يعتبر "أخطر سفينة في البحر الأسود"، بسبب "انفجار ذخائر" حسب موسكو وبضربات صاروخية حسب كييف.فبينما يستعد الجيش الروسي للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية على بحر آزوف المحاصرة منذ أكثر من 40 يوماً وتوسيع هجومه في جنوب أوكرانيا وشرقها، أصيب "موسكفا" بأضرار جسيمة بسبب حريق أدّى إلى انفجار ذخائر على متنه، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى أنه "تم إجلاء طاقمه بالكامل والانفجارات على متنه توقفت وجارٍ التحقيق في سبب الحادث"، نافية أن يكون قد غرق.في المقابل، أكد الحاكم الأوكراني لمنطقة أوديسا الجنوبية ماكسيم مارتشينكو، أن "موسكفا أصيب بصواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود، وسببت له أضراراً جسيمة"، بينما قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، إن "أفراد الطاقم البالغ عددهم 510 أشخاص" موجودون على متنه.وفي استمرار للدعم الغربي، لاسيما الأميركي لكييف، أعلن الرئيس جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وسيتم إرسال كمية كبيرة من المعدات المتأتية من مخزونات الجيش الأميركي لكييف بما في ذلك مدفعية ومدرعات ورادارات وصواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة وسفن للدفاع الساحلي بلا طواقم.كما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، عقب اجتماعها مع نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن بلادها زودت أوكرانيا معدات عسكرية بأكثر من 100 مليون يورو شملت وسائل حماية ومعدات إلكترونية بصرية وأسلحة وذخيرة وأنظمة تسلح.