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الملف الاسرائيلي جزء لا يتجزأ من مفاوضات الملف النووي

Lebanon 24
14-04-2022 | 17:03
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حسب خبراء دبلوماسيين فإن الملف الإسرائيلي بات جزءًا لا يتجزأ من مفاوضات الملف النووي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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