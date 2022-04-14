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عربي-دولي
الملف الاسرائيلي جزء لا يتجزأ من مفاوضات الملف النووي
Lebanon 24
14-04-2022
|
17:03
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حسب خبراء دبلوماسيين فإن الملف الإسرائيلي بات جزءًا لا يتجزأ من مفاوضات الملف النووي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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