انفجارات قوية في كييف وسط مخاوف من "انتقام" روسي







وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.



وسُمع دوي انفجارات أيضا في مدينة خيرسون بجنوب البلاد، وفي مدينة خاركيف في الشرق، وفي مدينة إيفانو-فرانكيفسك في الغرب.



وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بإعلان حالة التأهب الجوي، في وقت دوت صفارات الإنذار في كل المدن الأوكرانية مجددا، ما عدا تلك التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية. أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي عدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من عملية "انتقامية" روسية بعد غرق الطراد "موسكوفا" في البحر الأسود.وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.وسُمع دوي انفجارات أيضا في مدينة خيرسون بجنوب البلاد، وفي مدينة خاركيف في الشرق، وفي مدينة إيفانو-فرانكيفسك في الغرب.وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بإعلان حالة التأهب الجوي، في وقت دوت صفارات الإنذار في كل المدن الأوكرانية مجددا، ما عدا تلك التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية.





وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجارات في جيوميتر، وسط تصاعد الحديث عن عمليات انتقامية لروسيا عقب غرف الطراد الروسي موسكوفا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة موسكفا غرقت، الخميس، في عاصفة بعد أن التهمتها النيران.



وأكدت الوزارة في وقت سابق أن حريقًا شب على السفينة الحربية أدى إلى اشتعال بعض أسلحتها وأجبر طاقمها على الإخلاء.



لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن السفينة الحربية أصيبت بصواريخ أوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء قبالة ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود. ووجهت السلطات الأوكرانية دعوات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ وعدم مغادرتها إلا بعد الإذن بذلك من طرف السلطات.وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجارات في جيوميتر، وسط تصاعد الحديث عن عمليات انتقامية لروسيا عقب غرف الطراد الروسي موسكوفا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة موسكفا غرقت، الخميس، في عاصفة بعد أن التهمتها النيران.وأكدت الوزارة في وقت سابق أن حريقًا شب على السفينة الحربية أدى إلى اشتعال بعض أسلحتها وأجبر طاقمها على الإخلاء.لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن السفينة الحربية أصيبت بصواريخ أوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء قبالة ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود.

في تطور آخر، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، إجلاء 2557 شخصا في المجمل من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية، الخميس.



وأضافت فيريشتشوك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن من بين هؤلاء 289 تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة بواسطة وسائل نقل خاصة بهم.