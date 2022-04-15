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هل يخدم سوء الطقس في دونباس جيش أوكرانيا؟ مسؤول أميركي يجيب

Lebanon 24
15-04-2022 | 03:00
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كشف مسؤول كبير في البنتاغون، الخميس، أن الطقس الماطر في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، قد يصب في صالح القوات الأوكرانية في قتالها ضد الجيش الروسي، الذي يستعد لشن هجوم أقوى في هذه المنطقة.


وتهطل الأمطار بغزارة منذ أيام على دونباس، ويتوقع أن تستمر على هذا النحو في الأيام المقبلة إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته: "حقيقة أن الأرض أكثر ليونة ستصعب عليهم فعل أي شيء بعيدا عن الطرق السريعة المعبدة".

ولعب الطقس دورا هاما في شمال أوكرانيا في بداية الهجوم الروسي. فعدم تجمد الأرض بشكل كاف أجبر الدبابات الروسية على التحرك في قوافل طويلة على الطرق المعبدة، مما جعلها عرضة لمقاومة القوات الأوكرانية.

وأضاف المسؤول أن "الطقس سيكون بالتأكيد عاملا مهما في الحرب".
وفي الوقت الراهن لا تزال القوات الروسية تستعد لهجومها الجديد في الشرق، لكن المسؤول اعتبر أن "من الصعب جدا علينا أن نخبركم على وجه اليقين (...) متى تكون ساعة الصفر".

وقال: "إلى أي مدى سيذهبون، وماذا يعني ذلك، وما إذا كانت هذه هي نهاية الأمر، نحن لا نعرف الكثير من التفاصيل في الوقت الحالي".

وأشار المسؤول إلى أن "ما نراه اليوم هو ما نسميه تشكيل العمليات"، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تريد "تحقيق بعض الأهداف المادية الملموسة في دونباس خلال الأسبوعين المقبلين".

ومؤخرا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تقديرات أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن سيركز هجماته على منطقة دونباس لتحقيق نصر في 9 مايو، ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.
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