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عربي-دولي
الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات بمليار دولار لنيجيريا
Lebanon 24
15-04-2022
|
00:30
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أعطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر لنيجيريا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية متقدمة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، على الرغم من مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه تهديدات عصابات إجرامية ومتطرفين في الشمال.
وأعلنت وزارة الخارجية، الخميس، الموافقة على صفقة بقيمة 997 مليون دولار تضم 24 طائرة هليكوبتر من طراز بيل إيه إتش - 1 زد فايبر ومعدات ذات صلة إلى نيجيريا.
وقالت الوزارة في إشعار للكونغرس إن المعدات ذات الصلة تشمل أنظمة توجيه ورؤية ليلية واستهداف بالإضافة إلى محركات ودعم التدريب.
وتمت عملية البيع بعد زيارة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى أبوجا في نوفمبر، والتي أثار خلالها مخاوف بشأن سجل نيجيريا الحقوقي.
في ذلك الوقت، على الرغم من ذلك، أوضح بلينكين أيضًا أن الولايات المتحدة تعتبر نيجيريا شريكًا في مكافحة الإرهاب والتطرف في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وهي منطقة على طول الصحراء الكبرى تمتد عبر شمال إفريقيا، وتتطلع إلى زيادة التعاون مع في تلك المناطق.
وقالت الوزارة للكونغرس: "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن شريك استراتيجي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
وجاء في الإشعار أن الاتفاق "سيجهز نيجيريا بشكل أفضل للمساهمة في الأهداف الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وبناء إمكانية التشغيل البيني مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين الآخرين"، و"سيكون مساهمة كبيرة في الأهداف الأمنية للولايات المتحدة ونيجيريا".
ولطالما اتُهمت قوات الأمن النيجيرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عملياتها، حيث يهرب الأفراد المتورطون في كثير من الأحيان من العدالة.
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