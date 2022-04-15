21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تحذير أميركي من الالتفاف على العقوبات بحق روسيا
Lebanon 24
15-04-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، أن الولايات المتحدة تعتبر أنها اتّخذت "العقوبات الرئيسية" في حقّ موسكو ولا بدّ الآن من التركيز على تطبيقها، لا سيّما في ما يخصّ محاولات الالتفاف عليها.
وقال ساليفان خلال ندوة: "نعتبر أننا فرضنا العقوبات الرئيسية، لكن التركيز سينصبّ في الأيام المقبلة" على التصدّي لمحاولات "التهرّب منها" من خلال التفاف روسيا على التدابير المتّخذة في حقّها.
وأردف: "سوف ندلي بإعلانات خلال الأسبوعين المقبلين للكشف عن الجهات التي تحاول تيسير هذا التهرّب داخل روسيا وخارجها على حدّ سواء".
وتابع ساليفان: "لا شكّ في أن مسألة الطاقة في أوروبا لا تزال مطروحة وتجري مناقشات في هذا الشأن" بين الغربيين، في إشارة إلى مشتريات المحروقات الروسية التي لم يتوقّف بعد الأوروبيون عن استيرادها والتي تعود بإيرادات مالية على موسكو.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي بخصوص ثروات الأغنياء الروس التي باتت مجمّدة بسبب العقوبات، كيخوتهم وأصولهم المالية، إن "الهدف لا يقضي بإعادتها إلى أصحابها عند انتهاء النزاع".
واستطرد قائلا: "هدفنا هو استخدامها استخداما أفضل". وأضاف: "نعرف بعض السبل لذلك ونفكّر مليا في وسائل أخرى من الممكن تطويرها".
وكان بعض النوّاب الأميركيين قد دعوا إلى بيع الأصول الروسية المشمولة بعقوبات أو تصفيتها لتمويل إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
03:01 | 2022-04-15
15/04/2022 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
01:30 | 2022-04-15
15/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
02:19 | 2022-04-15
15/04/2022 02:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
11:00 | 2022-04-14
14/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
01:45 | 2022-04-15
15/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-04-15
بالفيديو.. بايدن يتكلم مع الأشباح!
10:22 | 2022-04-15
روسيا تستخدم سلاحاً لاوّل مرّة لضرب ماريوبول... ما هو؟
10:00 | 2022-04-15
حرب أوكرانيا أمام مرحلة جديدة.. معركة خطيرة تلوح في الأفق وتقرير يكشفها
09:32 | 2022-04-15
الخارجية الإيرانية تدين اقتحام المسجد الأقصى: لدعم الشعب الفلسطيني
09:00 | 2022-04-15
المعارض الروسي نافالني يدعو لتشكيل "جبهة إعلامية" ضد نظام بوتين
08:30 | 2022-04-15
رداً على "الإشارات الخاطئة".. الصين تتحرك عسكرياً قرب تايوان
فيديو
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
08:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
02:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
15/04/2022 17:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact