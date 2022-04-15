عربي-دولي

فرنسا ستعيد سفارتها في أوكرانيا من لفيف إلى كييف

Lebanon 24
15-04-2022 | 01:30
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أعلنت فرنسا، الخميس، عزمها إعادة سفارتها لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف من مدينة لفيف الغربية، حيث تم نقلها أوائل مارس بعد الهجوم الروسي.


وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إعادة الانتشار هذه ستحدث قريبا جدا وستسمح لفرنسا بتعميق دعمها لأوكرانيا بشكل أكبر في جميع المجالات لمواجهة الحرب التي شنتها روسيا في 24 فبراير".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن الأمر خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

ومع ذلك، تواصل فرنسا نصح رعاياها بعدم العودة إلى أوكرانيا، بما في ذلك إلى كييف.
وأشارت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، إلى "أننا نعتبر العودة أمرا غير وارد بالنسبة إلى الفرنسيين الذين عاشوا في أوكرانيا. لا تزال عودة المواطنين الفرنسيين محظورة رسميا"، مشددة على أن "أوكرانيا بكاملها لا تزال منطقة حرب".

وتقدم فرنسا الدعم لأوكرانيا من خلال المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية والمساعدة بالتحقيقات في انتهاكات مزعومة ضد مدنيين أوكرانيين نُسبت إلى القوات الروسية.

وخصصت الحكومة الفرنسية 100 مليون يورو للدعم الإنساني لأوكرانيا والدول المجاورة، بما في ذلك بولندا ومولدافيا اللتان تستضيفان العديد من اللاجئين الأوكرانيين.
 
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