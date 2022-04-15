فرنسا ستعيد سفارتها في أوكرانيا من لفيف إلى كييف

أعلنت فرنسا، الخميس، عزمها إعادة سفارتها لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف من مدينة لفيف الغربية، حيث تم نقلها أوائل مارس بعد الهجوم الروسي.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إعادة الانتشار هذه ستحدث قريبا جدا وستسمح لفرنسا بتعميق دعمها لأوكرانيا بشكل أكبر في جميع المجالات لمواجهة الحرب التي شنتها روسيا في 24 فبراير".وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن الأمر خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.ومع ذلك، تواصل فرنسا نصح رعاياها بعدم العودة إلى أوكرانيا، بما في ذلك إلى كييف.