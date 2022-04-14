في الجمعة الثانية من رمضان.. اشتباكات وجرحى في المسجد الأقصى

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الجمعة، باحات المسجد الأقصى، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المصلين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوفهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت نقلاً عن شهود، أن عدداً من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم نقل 20 مصاباً إلى مستشفيات القدس، جراء المواجهات المستمرة.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة، بعد إعلان عدد من المنظمات الدينية اليهودية نيتها إقامة طقوس دينية في باحات المسجد الأقصى، عشية عيد الفصح الذي يبدأ في الجمعة الخامس عشر من أبريل، وينتهي في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.والخميس، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 85 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، مشيرة إلى ضبط 3 مستوطنين أثناء محاولتهم اقتحام المسجد، لتقديم ما يسمى قربان الفصح في الأقصى.وأعلنت منظمة "عائدون إلى جبل الهيكل" اليهودية المتطرفة، عن عدد من الجوائز المالية لكل يهودي ينجح في الوصول إلى المسجد الأقصى، الجمعة، ومعه قربان لذبحة في باحات المسجد، التي أطلقت عليها اسم "جبل الهيكل".وتطلق جماعات يهودية على المسجد الأقصى اسم "جبل الهيكل"، مدعية أنه مقام على انقاض الهيكل اليهودي الذي هدمه الرومان. وتطالب هذه الجماعات بإعادة بناء الهيكل في موقع قبة الصخرة.