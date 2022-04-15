عربي-دولي

من بينهم دولة عربية.. الأمم المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول

Lebanon 24
15-04-2022 | 04:30
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أعلنت الأمم المتحدة في بيان الخميس، أنها ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول أفريقية بالإضافة إلى اليمن لمساعدتها في مكافحة مخاطر المجاعة المرتبطة باضطراب سوق الأغذية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتنفي موسكو أن تكون لـ"عمليتها العسكرية الخاصة" أي عواقب على المجاعة في العالم. 

وقالت الأمم المتحدة إن "النزاع الأوكراني يؤدي إلى اضطراب أسواق الغذاء"، معلنة الإفراج عن "100 مليون دولار لمكافحة الجوع". وأضافت أن "تداعيات الصراع في أوكرانيا تهدد بدفع الملايين نحو المجاعة".

ومن أصل هذا المبلغ، سيخصص 14 مليونا للصومال و12 مليونا لإثيوبيا و4 ملايين لكينيا و20 مليونا للسودان و15 مليونا لجنوب السودان و15 مليونا لنيجيريا و20 مليونا لليمن.

وقال البيان إن الأموال ستمكّن وكالات الأمم المتحدة وشركائها من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية والغذائية الأساسية بالإضافة إلى الإمدادات الأخرى، بما فيها الخدمات الطبية والمأوى ومياه الشرب.

واعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن تخصيص هذه الأموال "سينقذ أرواحا". وقال "ينام مئات آلاف الأطفال كل ليلة وهم جياع بينما يقلق آباؤهم بشأن سبل إطعامهم".
المصدر: الحرة
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