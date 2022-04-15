21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
قراصنة على صلة بكوريا الشمالية ينفذون "أكبر اختراق إلكتروني"...ماذا في التفاصيل!
Lebanon 24
15-04-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بكوريا الشمالية، يقفون وراء سرقة عملات مشفرة الشهر الماضي بقيمة 620 مليون دولار، عبر استهداف مستخدمين للعبة الفيديو الشهيرة آكسي إنفينيتي.
وتعد هذه العملية من أكبر الاختراقات في عالم العملات المشفرة، مما أثار شكوكا كبيرة تتعلق بالأمان في هذه الصناعة التي انتشرت بفضل ترويج المشاهير لها ووعود بتحقيق ثروات سريعة.
وطالت عملية السرقة الشهر الماضي صانعي لعبة آكسي أنفينيتي التي يمكن لمستخدميها كسب عملات مشفرة من خلال اللعب، وذلك بعد أسابيع فقط على قرصنة نحو 320 مليون دولار في هجوم مماثل.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان: "من خلال تحقيقاتنا، تمكنا من التأكد من أن مجموعتي (لازاروس غروب) و(آي بي تي 38) المرتبطتين (بكوريا الشمالية) تتحملان مسؤولية السرقة".
واكتسبت لازاروس غروب سمعة سيئة عام 2014 بعد اتهامها باختراق شركة الانتاج السينمائي "سوني بكتشرز إنترناشونال" انتقاما لإنتاجها فيلم "ذا إنترفيو" الذي يسخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ويعود برنامج الاختراق الإلكتروني التابع لكوريا الشمالية إلى منتصف التسعينيات على الأقل، لكنه نما منذ ذلك الحين إلى وحدة حرب إلكترونية يعمل فيها نحو ستة آلاف شخص وتُعرف باسم المكتب 121 وتنشط من دول عدة بما في ذلك بيلاروسيا والصين والهند وماليزيا وروسيا، وفقا لتقرير عسكري أميركي صادر عام 2020.
وقالت منصة "تشاينالاسيس" لبيانات البلوكتشاين في يناير، إن قراصنة كوريين شماليين سرقوا ما قيمته نحو 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال هجمات إلكترونية على منافذ عملات رقمية العام الماضي.
وفي حالة سرقة لعبة آكسي إنفينيتي، استغل المهاجمون نقاط ضعف في برنامج مخصص للعبة وضعته شركة "سكاي مايفيس" التي تتخذ فيتنام مقراً.
وتم وضع البرنامج الذي يحتوي على ثغرات من أجل السماح للاعبي آكسي إنفينيتي ببيع وشراء العملات المشفرة بسرعة من خلال خلق عملة داخل اللعبة مرتبطة بالبلوكتشاين الرئيسي لعملة الإيثيريوم.
وكانت النتيجة أسرع وأرخص لكنها في النهاية أقل أمانا.
وتمكن المخترقون من الاستيلاء على 173.600 إيثر وما قيمته 25.5 مليون دولار من عملة ستايبل كوين المرتبطة بالدولار الأميركي.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
03:01 | 2022-04-15
15/04/2022 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
01:30 | 2022-04-15
15/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
02:19 | 2022-04-15
15/04/2022 02:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
11:00 | 2022-04-14
14/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
01:45 | 2022-04-15
15/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-04-15
بالفيديو.. بايدن يتكلم مع الأشباح!
10:22 | 2022-04-15
روسيا تستخدم سلاحاً لاوّل مرّة لضرب ماريوبول... ما هو؟
10:00 | 2022-04-15
حرب أوكرانيا أمام مرحلة جديدة.. معركة خطيرة تلوح في الأفق وتقرير يكشفها
09:32 | 2022-04-15
الخارجية الإيرانية تدين اقتحام المسجد الأقصى: لدعم الشعب الفلسطيني
09:00 | 2022-04-15
المعارض الروسي نافالني يدعو لتشكيل "جبهة إعلامية" ضد نظام بوتين
08:30 | 2022-04-15
رداً على "الإشارات الخاطئة".. الصين تتحرك عسكرياً قرب تايوان
فيديو
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
08:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
02:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
15/04/2022 17:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact