الهجوم الروسي المتوقع شرق أوكرانيا: مختلف.. وحاسم؟

يرى الخبراء أن الحرب الروسية تبدو على وشك الدخول في مرحلة يحتمل أن تكون أكثر قسوة وتركيزًا في الشرق الأوكراني، بعد أن خفتت نسبة القتال في العاصمة كييف ليتحول إلى المعاقل الأوكرانية الصناعية.وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، "قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا في حديث للشبكة يوم الأحد: "فازت أوكرانيا في معركة كييف. والآن، هناك معركة أخرى قادمة: معركة دونباس". قالت روسيا الشهر الماضي إنها ستنهي هجومها على مستوى البلاد وتركز على الشرق الأوكراني. وتم تعيين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، القائد السيئ السمعة الذي قاد القوات الروسية في سوريا وله تاريخ في استهداف المدنيين، لقيادة الهجوم الجديد. قال كير جايلز، المحلل الدفاعي في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية في لندن، "إعادة تعريف أهداف الحرب الروسية، من غزو أوكرانيا تحت ستار "نزع النازية" غير المنطقي، تحول الآن إلى هدف أكثر محدودية وهو احتلال المقاطعات الشرقية". وقال إن هذه الاستراتيجية الجديدة تعني هيكل قيادة موحد وهدفًا أوضح وأكثر قابلية للتحقيق، مقارنة بمحاولة غزو ثاني أكبر دولة في أوروبا من الشمال والجنوب والشرق. وأضاف: "هذا يعني أن خطر محاصرة القوات الأوكرانية وتجاوزها في الجزء الشرقي من البلاد، والذي كان موجودًا منذ بداية هذه الحملة، أصبح الآن أكبر". وأضاف جايلز: "من المحتمل أن تكون هناك معركة حاسمة في المستقبل القريب"، حيث تحشد روسيا الوحدات التي لم تشارك في القتال حتى الآن، وكذلك الوحدات التي يتم تجديدها بعد تكبدها خسائر فادحة في المعارك الواقعة في أقصى الشمال".وتابعت الصحيفة، "تشير صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستخبارات الغربية إلى أن القوات الروسية تتجمع لشن هجوم جديد على المنطقة، حيث يتسبب حصار مدينة ماريوبول الجنوبية الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية في مواجهة المدنيين والمدافعين الباقين في مواجهة ظروف قاسية. أما بالنسبة للمعركة نفسها، يحذر كوليبا من أنها قد تكون مختلفة تمامًا عن القتال العنيف في الشوارع حول كييف ويمكن أن تشبه إلى حد كبير الحرب العالمية الثانية، مع الاشتباك عبر الحقول والسهول المفتوحة، والتي تضم آلاف الدبابات والطائرات والعربات المدرعة. أوكرانيا في حاجة ماسة إلى الحلفاء الغربيين لتقديم المزيد من آلات الحرب هذه عاجلاً وليس آجلاً. قال نيك رينولدز، محلل الحرب البرية في مركز الأبحاث RUSI في لندن، إن الغزو الروسي دفع ببطء المقاتلين الأوكرانيين في بعض المناطق وأمن حوالي 90 في المائة من منطقة لوهانسك. وصمدت القوات الأوكرانية بقوة أكبر في دونيتسك، التي تشكل مع لوهانسك منطقة دونباس، التي سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على جزء منها في عام 2014".وبحسب الشبكة، "قال محللون لوكالة "رويترز" إن أوكرانيا ستحاول على الأرجح تجنب معارك الدبابات المفتوحة باستخدام المدفعية لاستهداف خطوط الإمداد والمعدات وإرسال فرق مداهمة لمهاجمة القوافل والخطوط اللوجستية. قال كونراد موزيكا، مدير شركة روشان الاستشارية في بولندا، "يمكن أن تكون نتيجة المعركة أن كلا الجانبين سيتعرضان للضرب إلى الحد الذي لن يتمكن فيه أحد من شن هجوم أو هجوم مضاد".أضاف: "الأوكرانيون سيدافعون عن أرضهم حتى آخر رجل". تقع دونباس على حدود روسيا من الشمال والشرق وهي المركز الصناعي لأوكرانيا - واسمها مأخوذ من "حوض الفحم دونيتس" - ويشكل الروس العرقيون حوالي 39 في المائة من السكان، وفقًا لتعداد أوكرانيا لعام 2001. ويعتقد بعض المعلقين أن بوتين يريد أن يأخذ جنوب وشرق البلاد كوسيلة لإجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات ربما في محادثات السلام، أو للسيطرة على صناعة الأسلحة ومنع وصولها إلى البحر الأسود وبحر آزوف".معركة ماريوبولورأت الشبكة أنه "يمكن أن تكون ماريوبول، المدينة الساحلية الرئيسية التي شهدت بالفعل بعض أشد المعارك ضراوة في الحرب بأكملها، مسرحًا لمعركة حاسمة في الأيام المقبلة. لكن الخبراء يقولون إن المدينة لن تنهار بدون قتال. قالت أولغا أونوتش، الخبيرة في السياسة الأوكرانية بجامعة مانشستر، "لقد حاولت القوات المدعومة من روسيا الاستيلاء على ماريوبول عدة مرات على مدار السنوات الثماني الماضية. لقد حاولوا مرارًا وتكرارًا، وحتى اللحظة لم تستسلم مدينة ماريوبول. وحتى لو حدث ذلك، فسيكون هناك رد في المستقبل"، مثيرةً احتمالية قيام أوكرانيا بمكافحة التمرد في حال تحقيق روسيا انتصارًا كبيرًا هناك. لقد عانت روسيا بالفعل من خسائر فادحة. قدر الناتو أن ما لا يقل عن 7000 جندي روسي قتلوا في الشهر الأول من الحرب، إلى جانب بعض الجنرالات العسكريين الرئيسيين، وهو رقم بالتأكيد سيكون أعلى بكثير الآن. بعد التعثر الذي شهدته في المرحلة الأولى من الحرب، قد تجد روسيا صعوبة في الاستيلاء على شرق أوكرانيا ومحاولة الحفاظ عليه".وبحسب الشبكة، "قال إيمانويل كاراجيانيس، خبير الأمن الدولي في كينجز كوليدج لندن، "إن سكان الجزء الشرقي من البلاد هم مختلطون أكثر بكثير مما هو عليه الوضع في شبه جزيرة القرم. سيضع احتلال شرق أوكرانيا موسكو في موقف صعب للسيطرة على السكان الذين يُحتمل أن يكونوا عدائيين". وأضاف: "ثانيًا، لا توجد حدود طبيعية في شرق أوكرانيا على عكس القرم، وهي شبه جزيرة يسهل الدفاع عنها. وهذا العامل من شأنه أن يجعل قوات الاحتلال عرضة لهجمات عبر الحدود". إذن، وسط الإشادة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كمدافع عن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومع عدم وجود مدينة رئيسية في أيدي روسيا بعد مرور سبعة أسابيع تقريبًا على هذا الغزو، هل يمكن للتحول نحو الشرق أن يؤمن نوعًا من الانتصار لبوتين؟ وفقًا لأونوتش، فإن الصراع "لا يمكن الانتصار فيه"، لكن من المرجح أن يستمر طالما تريد روسيا. وأضافت: "ولكن يمكن للكرملين تحويل أي شيء إلى نصر". وأضافت أن بوتين قد يشعر ببعض الارتياح من احتمال زعزعة استقرار أوكرانيا وتدمير بنيتها التحتية، أو إحباط رغبتها في الانضمام إلى الناتو. وقالت: "قد يبدو الأمر غير منطقي بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة له وسيلة لتحقيق غاياته. إذا كانت الوسيلة لتحقيق غاياته هي التدمير الكامل لأوكرانيا، فسيكون ذلك صعبًا للغاية".