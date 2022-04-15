ماكرون يبرر تجنبه عبارة "إبادة جماعية".. لست أنا من يقولها

برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، قراره عدم استخدام عبارة "إبادة جماعية" فيما يتعلق بفلاديمير بوتين، معتبرا أن "التصعيد الكلامي" لن "يساعد أوكرانيا" وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.وأوضح الرئيس الفرنسي عبر إذاعة "فرنسا بلو" أنه تحدث صباحاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر الأربعاء أن رفضه التنديد بـ"إبادة جماعية" في بلاده "مؤلم جداً". وقال إنهما سيتحدثان مرة أخرى مساء.وأعلن إيمانويل ماكرون خلال توجهه إلى لوهافر في شمال غرب فرنسا، في إطار حملته الانتخابية الرئاسية أن "كلمة إبادة جماعية لها معنى" و"يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس سياسيين".وأشار إلى أن "الدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقيات الدولية".وسأل: "هل هذا ما يريده الناس؟ لا أعتقد ذلك"، لأنه سيكون "انخراطاً" في الصراع.وحذر من أن على "الجميع أن يعرف كيف يحافظ على الصواب، فلن يساعد أوكرانيا الدخول في تصعيد كلامي من دون تحمل كل العواقب".